Один из "черных ящиков" разбившегося в Казани самолета оказался пустым

Один из бортовых самописцев - "черных ящиков" - разбившегося в Казани Boeing оказался пустым, при ударе о землю из него предположительно вылетела капсула с записью переговоров экипажа. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили источники, близкие к следствию.

"Два "черных ящика" получили серьезные повреждения, один из них, речевой самописец, вскрыт, но капсулы с записью в контейнере не оказалось", - сказали собеседники агентства. Они не исключили, что запись может находиться среди обломков самолета.

"Сейчас на месте катастрофы ведутся ее поиски среди обломков лайнера", - добавили источники.

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В Межгосударственном авиационном комитете /МАК/ подтвердили информацию об отсутствии носителя речевой информации в контейнере речевого самописца разбившегося в Казани самолета.

"При осмотре доставленных в МАК поврежденных контейнеров с бортовыми самописцами /черных ящиков/ оказалось, что в речевом контейнере не было одной стенки. В носителе речевой информации отсутствовал защищенный лентопротяжный механизм",- отметил официальный представитель МАК Олег Ермолов. В параметрическом самописце информация имеется. С ней сейчас работают специалисты МАК, сказал он.

"Считывание зафиксированной на параметрическом самописце информации и ее расшифровка будут проводиться в научно-исследовательском центре МАК", - отметил Ермолов.