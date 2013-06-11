Мощный торнадо наделал беды в США (видео)

Мощный торнадо поразил городок Адервиль на юге американского штата Кентукки, сообщает ТСН.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако стихия разрушила десятки домов.

Оборваны линии электропередач, повалены многие деревья, перевернуты автомобили и даже грузовики.

Смерч появился неожиданно, поэтому никаких предупреждений о стихии местные жители получить не смогли. Сейчас власти штата ликвидируют последствия бедствия и предостерегают быть осмотрительными - торнадо может появиться снова.