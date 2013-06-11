Мощный торнадо наделал беды в США (видео)
15:36, 11 июня 2013Мир
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Власти штата Кентукки в США ликвидируют последствия мощного торнадо. Местных жителей о бедствии не предупредили, потому что оно появилось неожиданно.
Мощный торнадо поразил городок Адервиль на юге американского штата Кентукки, сообщает ТСН.
К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако стихия разрушила десятки домов.
Оборваны линии электропередач, повалены многие деревья, перевернуты автомобили и даже грузовики.
Смерч появился неожиданно, поэтому никаких предупреждений о стихии местные жители получить не смогли. Сейчас власти штата ликвидируют последствия бедствия и предостерегают быть осмотрительными - торнадо может появиться снова.
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