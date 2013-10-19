Количество жертв наводнения в Таиланде выросло до 73 человек

В Таиланде за последние два дня жертвами сильнейшего наводнения стали пять человек. Общее число погибших в результате стихийного бедствия, продолжающегося на территории страны с 17 сентября, увеличилось до 73 человек, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил сегодня национальный департамент по предотвращению стихийных бедствий, около 7,5 тыс человек не могут до сих пор вернуться в свои дома из-за наводнения. Затопленными остаются более 4,2 тыс населенных пунктов, расположенных в 22 провинциях королевства. Причиной наводнения послужили непрекращающиеся проливные дожди.

Наиболее сложная обстановка с наводнением складывается на севере и северо-востоке страны. Однако, по прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ситуация ухудшится и на юге. Департамент метеорологии Таиланда сегодня распространил штормовое предупреждение для 16 южных провинций, где ожидаются сильные дожди и ветер. Под ударом стихии окажутся, в том числе, популярные у туристов острова Пхукет и Краби. Синоптики предупреждают о сильных волнах в Андаманском море и Сиамском заливе.

Общее число пострадавших в Таиланде, которых так или иначе затронуло наводнение за последний месяц, составляет порядка 3,5 млн человек.