В Сирии правительственные войска отвоевали у повстанцев пригород Дамаска
23:22, 07 ноября 2013Мир
1059 0
Правительственные войска в Сирии при поддержке ливанского исламистского движения ”Хезболла” отвоевали у повстанцев южный пригород Дамаска - город Сбейну.
Сирийская армия взяла под контроль ключевой город Сбейну
Как передает Русская служба Би-Би-Си, государственные СМИ и источники, связанные с повстанцами, подтвердили, что сирийская армия взяла под контроль ключевой город Сбейну, через который проходил маршрут снабжения опорных пунктов повстанцев под Дамаском.
По теме: Сирийские боевики напали на тюрьму в Алеппо
”Хезболла” признана террористической организацией в нескольких европейских странах и США.
По оценкам ООН, с начала конфликта в Сирии весной 2011 года страну покинули более 2,8 млн человек. Жертвами гражданской войны за это время стали более 100 тысяч человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter