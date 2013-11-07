В Сирии правительственные войска отвоевали у повстанцев пригород Дамаска

Как передает Русская служба Би-Би-Си, государственные СМИ и источники, связанные с повстанцами, подтвердили, что сирийская армия взяла под контроль ключевой город Сбейну, через который проходил маршрут снабжения опорных пунктов повстанцев под Дамаском.

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”Хезболла” признана террористической организацией в нескольких европейских странах и США.

По оценкам ООН, с начала конфликта в Сирии весной 2011 года страну покинули более 2,8 млн человек. Жертвами гражданской войны за это время стали более 100 тысяч человек.