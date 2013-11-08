Во Дворце спорта в Париже произошел взрыв: есть раненые

Сильный взрыв произошел в пятницу вечером во Дворце Спорта (Palais des Sports) в юго-западной части Парижа во время репетиции спектакля, 6 человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства Франс Пресс, взрыв произошел около 18:00 во время репетиции спектакля «1789. Любовники Бастилии».

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Сообщается, что причиной взрыва стала детонация пиротехнических устройств. На момент инцидента в помещении находились только артисты и рабочие сцены.

Мюзикл «1789. Любовники Бастилии», основанный на истории французской буржуазной революции, повествует о любви молодого крестьянина и гувернантки королевских детей.