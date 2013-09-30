Защита Толоконниковой написала в ООН - спецдокладчику по современным формам рабства

Об этом сообщает издание Lenta.ru, в распоряжении которого есть текст письма адвоката Сергея Голубка спецдокладчику.

В документе кратко пересказывается ранее опубликованное письмо Надежды Толоконниковой, в котором она рассказала об условиях труда в исправительной колонии номер 14 в Мордовии, где активистка отбывает наказание. Как говорится в письме, заключенные, которые шьют форму для полицейских, вынуждены работать по 16 часов, причем их не отпускают даже в туалет. На сон, как указано в обращении, заключенным отводится максимум четыре часа.

По теме: Голодающую в колонии участницу Pussy Riot госпитализировали

Адвокат Сергей Голубок указал, что труд в колонии не подпадает под международное определение «принудительного труда». Однако он обратил внимание на то, что условия труда в колонии не соответствуют Трудовому кодексу РФ и международным нормам, что позволяет спецдокладчику заняться этим вопросом. Он также попросил учесть «гендерную составляющую» при рассмотрении обращения.

Представитель Надежды Толоконниковой попросил спецдокладчика запросить информацию у российского правительства о ситуации с Толоконниковой. В случае необходимости спецдокладчику предлагается рекомендовать России прекратить практику принудительного труда в лагерях, сходного с рабством.

Ранее 30 сентября Федеральная служба исполнения наказаний официально заявила о переводе Толоконниковой из колонии в больницу. Соответствующее решение во ФСИН объяснили необходимостью наблюдать за состоянием здоровья голодающей. Между тем в твиттере @gruppa_voina, который ведет муж Толоконниковой Петр Верзилов утром в понедельник появилось сообщение, согласно которому никакой информации от Толоконниковой не поступало уже в течение девяноста часов.