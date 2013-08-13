Генпрокурор США предложил смягчить наказание за наркотики

Отныне федеральные прокуроры не будут добиваться тюремных сроков для людей, пойманных с небольшим количеством наркотиков. В качестве наказания их будут отправлять на обязательные работы и лечение от зависимости. Смягченный подход, однако, не будет распространяться на нарушителей закона из числа участников криминальных объединений, картелей и банд, сообщает «Лента.ру».

«Широчайшее распространение тюремного заключения (в качестве меры наказания) и неэффективно, и невыгодно. Только в 2010 году мы истратили на эти цели более $80 млрд. Моральные и гуманитарные потери подсчитать невозможно», — заявил Холдер, представляя свой план.

Основной целью реформы, представленной генеральным прокурором, является упразднение так называемых «обязательных минимальных сроков», введенных в 1980-х годах в качестве одной из мер по борьбе с распространением наркотиков. Эта мера была направлена на то, чтобы ни один человек, попавшийся полиции с определенным количеством наркотиков (например, с 5 граммами крэка), не мог избежать тюрьмы.

В результате, с начала 1980-х количество заключенных в американских тюрьмах выросло почти на 800%, причем почти половина из них отбывают сроки за преступления, связанные с наркотиками.

Холдер также распорядился, чтобы его подчиненные приняли меры по борьбе с «расовым неравенством» среди заключенных, отбывающих сроки за наркотики. Статистика показывает, что чернокожие преступники попадают в тюрьму чаще и на более долгие сроки, чем белые.

Одновременно с этим генпрокурор США заявил, что будет разработана программа помилований для пожилых и больных заключенных, заключенных, отбывающих сроки за преступления, не связанные с насилием, а также для тех, кто отсидел почти весь срок.

Поясняя свое решение, Холдер заявил, что надеется на скорое сокращение числа заключенных, которых сейчас насчитывается более полутора миллионов. В США сидит 25% от общей численности заключенных мира, хотя в стране проживает лишь пять процентов населения Земли.

При этом надо учитывать, что в федеральных тюрьмах, куда людей отправляют подчиненные Холдера, содержится лишь около 220 тысяч человек. Остальные сидят в тюрьмах различных штатов, где работают местные прокуроры.