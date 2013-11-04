"Русский марш" в Москве отменили из-за дождя

Россия сегодня празднует День национального единства и 400-летия дома Романовых. В этот день традиционно в российских городах проходят "Русские марши", которые собирают под своими знаменами националистов.

Как пишет ТСН, одним из главных атрибутов шествия является флаг Российской империи. В этом году главная тема марша - борьба с нелегальной миграцией.

В Москве в районе Люблино собрались 8000 человек. Молодые парни, большинство из которых составляют футбольные фанаты, кричали "Россия для русских" и "Русские вперед". Однако организаторы уже в ходе мероприятия объявили об отмене митинга в связи с плохой погодой, передает корреспондент РИА Новости.

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В настоящее время отдельные колонны "марша" продолжают подтягиваться к скверу, где должен был состояться митинг. Поскольку начался дождь, организаторы объявили со сцены, что митинга не будет, они только перечислят основные требования "Русского марша".