Мощный ураган оставил без электричества более 81 тысячи россиян (фото)

Почти 1,5 тысячи населенных пунктов, в которых проживают свыше 81 тысячи человек, попали под воздействие шторма "Святой Иуда" на территории пяти регионов северо-запада России, сообщил в четверг РИА Новости представитель МЧС РФ.

Шторм "Святой Иуда"в понедельник обрушился на север Европы, скорость ветра достигала 44 метров в секунду. Стихия переворачивала автобусы, обрушивала стены, строительные краны, рекламные конструкции. Погибли не менее 15 человек.

Во вторник шторм пришел в Россию, от него пострадали Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская области и Карелия.

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"Под действие опасных метеоявлений в 43 районах пяти субъектов округа попали в общей сложности 1,46 тысячи населенных пунктов с населением 81 тысяча человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что циклон нарушил не только работу объектов энергетики, но и кратковременно инфраструктуру транспортного сообщения.

По данным МЧС, электроснабжение было восстановлено в полном объеме в 20.15 мск среды, аэропорты и автомобильные дороги функционируют в штатном режиме.

К аварийно-восстановительным и другим неотложным работам привлекались 4,6 тысячи человек и 983 единицы техники.