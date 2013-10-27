Активность голосования на президентских выборах в Грузии превысила 30 процентов

Партия действующего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» обвинила власти в попытке устроить так называемые «карусели» на избирательных участках.

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Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на Центризбирком страны.

Ранее сегодня партия кандидата в президенты, экс-спикера Нино Бурджанадзе «Демократическое движение» обвинила провластную «Грузинскую мечту» в агитации в день выборов.

Основными претендентами на пост президента считаются кандидат от правящей коалиции Георгий Маргвелашвили, Давид Бакрадзе от «Единого национального движения» и Бурджанадзе.

Всего в избирательных бюллетенях 23 кандидата. Один из них - лидер партии "Союз традиционалистов" Акакий Асатиани снял свою кандидатуру в пользу Нино Бурджанадзе.

Если ни один из кандидатов не наберёт 50 процентов плюс один голос, будет назначен второй тур. Порога явки избирателей на выборах в Грузии нет.