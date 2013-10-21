В Пакистане взорвали поезд с пассажирами

По данным пакистанской газеты DAWN, взрыв произошел сегодня в экспрессе, следовавшем из города Равалпинди на севере Пакистана в столицу западной провинции Белуджистан город Кветта.

Повреждены четыре вагона. На место трагедии прибыли полицейские и спасатели.

СМИ ранее сообщали, что в поезд попала ракета, однако, по последним данным, речь идет о взрыве в самом составе, сообщает РИА Новости.

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В Белуджистане, самой большой и при этом наименее населенной провинции Пакистана, действуют как местные сепаратисты, добивающиеся ее независимости, так и радикальные исламисты, в том числе пакистанские талибы. За последний год число нападений и терактов в регионе возросло.

В январе и феврале этого года в Кветте произошли два взрыва, которые унесли жизни около 200 человек, по большей части шиитов-хазарейцев. Ответственность за теракты взяла на себя суннитская террористическая группировка "Лашкар-э-Джангви".