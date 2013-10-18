Сотни рейсов отменены в римском и миланском аэропортах из-за забастовки

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство АНСА, в результате проходящей 24-часовой всеобщей забастовки пострадали пассажиры внутренних и международных рейсов, в том числе иностранных авиакомпаний.

Руководство аэропорта старается отправить пассажиров с первым возможным рейсом по желаемому направлению. Аналогичная ситуация сложилась в миланских аэропортах Мальпенса и Линате, однако там удалось избежать неудобств и очередей, потому что об отмене рейсов было объявлено заранее.

В целом сегодняшняя акция протеста, объявленная профсоюзами страны и затронувшая в основном транспортный сектор, не привела к особым сложностям на Апеннинах.

В Риме на протяжении всего дня проходила манифестация, из-за которой оказался парализован центр города. Однако обошлось без инцидентов.

Завтра в столице продолжатся протестные акции. В частности, запланирован марш противников строительства высокоскоростной железнодорожной ветки Турин – Лион.