Авиакомпания Ryanair: группка французских диспетчеров взяла в заложницы Европу

Забастовка в знак протеста против намерений ЕС создать единое европейское авиапространство началась во вторник.

Диспетчеры утверждают, что проект скажется на безопасности перелетов и на их условиях работы.

В связи с ожидаемыми проблемами в авиасообщении, перевозчиков попросили вдвое уменьшить количество рейсов, обслуживающих крупнейшие французские города.

Из-за забастовки нарушена работа аэропортов Парижа, Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы, Бордо.

Так, компания Ryanair отменила в среду более 240 рейсов, а Easyjet - 128.

В среду, как сообщили в Общей дирекции гражданской авиации Франции, забастовка усилилась и привела к отмене около 1800 рейсов.

По данным Дирекции к забастовке присоединились "около 100%" французских авиадиспетчеров.

Перевозчик Ryanair обнародовал заявление, в котором призывает Еврокомиссию лишить диспетчеров права на забастовку.

"Это очень несправедливо, что планы тысяч пассажиров были и будут нарушены из-за того, что Европа стала заложницей маленькой группки французских авиадиспетчеров", - заявила авиакомпания.

Шаг к приватизации

Еврокомиссия, которая готовит изменения в регулировании авиапространства в ЕС, хочет централизовать контроль над авиапотоком. Она утверждает, что таким образом сможет втрое увеличить пропускную способность региона, сократить расходы и уменьшить задержки.

Согласно плану, много национальных систем контроля авиадвижения сольются в девять объединений, а планированием маршрутов будет заниматься новый европейский орган.

Французские профсоюзы называют это наступлением на сектор и шагом в направлении приватизации.

В апреле инициативу Еврокомиссии раскритиковала Европейская федерация работников транспорта, которая назвала ее "бесконечным процессом либерализации, дерегулирования и сокращения расходов".

BBC Украина