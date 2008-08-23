Возможен ли вооруженный конфликт между Россией и Украиной (опрос)

Возможность вооруженного конфликта между Россией и Украиной допускают 47,1% украинцев, в то время как 49,7% в такой сценарий не верят.

При этом 56,4% украинцев считают, что Украине стоит увеличить расходы на оборону.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного экспертами центра «Тейлор Нельсон Софрез Украина» по инициативе еженедельника «Зеркало недели».

В то, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией возможен, верят 42,3% опрошенных. При этом больше всего сторонников этого мнения среди жителей центра (46,5%) и востока (44,1%) страны. В неизбежности войны убеждены 4,8% (6,4% на западе).

Большее число опрошенных (49,7%) в возможность вооруженного конфликта не верят. Причем на востоке и западе таковых практически поровну - 48,8% и 48,4% соответственно.

Категорически не верят в войну с Россией те, кому за 60 лет - 60,5%. Верит в возможность вооруженного конфликта молодежь - 53,3% 18-19-летних и 50,6% 20-29-летних.

При этом 37,9% респондентов (32,8% на востоке) решительно высказались за увеличение военных расходов Украины. Еще 18,5% на вопрос о желательности возрастания трат на армию ответили: «Скорее да, чем нет». Итого, 56,4% (более половины населения) убеждены, что государство должно адекватно реагировать на возможность военной угрозы.

В ходе социологического исследования, проведенного 19-22 августа при помощи телефонного опроса, были проинтервьюированы 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в городах с населением свыше 20 тысяч. Уровень погрешности не превышает 3%.