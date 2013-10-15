Выход из бюджетного кризиса в США могут найти уже сегодня

Ситуация с бюджетным кризисом и потолком госдолга в США может быть урегулирована во вторник, 15 октября, заявил лидер демократического большинства в сенате Гарри Рид, передает РИА Новости.

"Мы достигли огромного прогресса, но не дошли до конца. Делаем все возможное, чтобы всех обрадовать. Возможно, завтра будет замечательный день", - сказал Рид после переговоров с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом.

Макконнелл также назвал "существенным прогрессом" результаты прошедших в понедельник консультаций.

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По данным издания Hill, обсуждаемая сделка предполагает продление до февраля возможности госзаимствований во избежание дефолта, а также возобновление финансирования госучреждений с настоящего времени до 15 января.

Федеральные органы власти в США частично закрыты с 1 октября из-за отсутствия бюджета, а с 17 октября стране теоретически грозит дефолт из-за отсутствия санкции конгресса на новые заимствования.

На понедельник были запланированы переговоры президента США Барака Обамы с лидерами конгресса, однако встреча отложена, чтобы законодатели могли более подробно обсудить детали предполагаемых договоренностей.