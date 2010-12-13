Беспорядки в Москве, о которых говорили полдня, отменяются

Милиция снимает оцепление на Манежной площади в Москве и с прилегающей территории, где сегодня вечером были усилены меры безопасности в связи с информацией о возможной несанкционированной акции, сообщили ИТАР-ТАСС в московском ГУВД.

Начальник Управления информации и общественных связей Виктор Бирюков отметил, что "информация о планируемых акциях в очень большом количестве идет по каналам СМИ". "Мы призываем журналистов не накалять обстановку и не провоцировать молодых людей на противоправные действия, публикуя непроверенную информацию", - сказал он.

Тем не менее, после снятия оцепления в центре Москвы продолжают оставаться усиленные отряды, добавляет Лента.ру. По словам пресс-секретаря столичного ОМОНа, на Манежной площади находится около сотни сотрудников 2-го оперативного полка, 150 бойцов ОМОНа и военнослужащие внутренних войск. Милиционеры обращаются к гражданам с просьбами не задерживаться на Манежной.