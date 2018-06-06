Украина в международном сообществе: долги и скандалы в обмен на право голоса и командировки чиновников

В нынешнем году наша страна председательствует в ОБСЕ, воюет за пошлины с ВТО, пытается подписать договор об Ассоциации с ЕС, рассчитывает получить статус наблюдателя в ТС, получила очередное предупреждение от ЮНЕСКО, ждет кредита от МВФ, пока взяла паузу в вопросе интеграции в ЕврАзЭС, зато, ходят слухи, интересуется возможностью участия в ШОС.

СМИ ежедневно потчуют массового зрителя и читателя десятками разных аббревиатур, журналисты и политологи обсуждают успехи или, наоборот, неудачи отечественных дипломатов в контексте очередных трех или четырех букв, которые, сами по себе, мало что говорят обывателю. УНИАН предлагает неполную ревизию различных организаций и наднациональных структур, в которых участвует Украина.

Участие, как правило, означает – помимо принятия определенных правил игры, внесения изменений в законодательство и т.п., – и членские взносы, регулярные командировки дипломатов, депутатов и прочих госчиновников на различные хуралы за казенный счет, а, порой, «накрывать поляну» (опять-таки, за счет налогоплательщиков) приходиться и у себя – организовывая разного рода саммиты, форумы, «встречи высокого уровня» и конференции.

Вот только толк от этих, весьма обременительных для бюджета, церемоний, есть далеко не всегда.

Интернациональный долг

В 2011 году едва не разразился громкий скандал с международным «хозяйством» Украины. По обобщенным данным аналитической группы Geostrategy, по состоянию на конец декабря 2011 года общая сумма долга за участие Украины в международных организациях и их уставных органах составила около 150 млн долларов. В частности, ООН недополучила от нас около 140 млн долларов, ЕБРР наша страна задолжала около 686 тысяч долларов, Международная организация труда не досчиталась от нас около 3 млн 165 тыс швейцарских франков, Совет Европы — чуть менее 51 тыс евро...

По словам главы парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Григория Немыри, эти долги были спровоцированы политическими причинами. Однако Украина брала на себя определенные обязательства и, чтобы избежать санкций, долги погасила.

В сентябре 2012 года произошел еще один скандал. Отечественные журналисты разведали, что Украина ежегодно платит членские взносы за участие Верховной Рады в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ (МПА СНГ), каждый год выделяя на эти цели миллионы гривен. Однако де-юре Украина не является членом этой организации. Дипломаты пояснили этот казус тем, что Украина является участником СНГ и МПА СНГ с молчаливого согласия всех сторон — членов Содружества. Мол, Киев ратифицировал соглашение о создании СНГ, но не подписали устав организации. Однако все остальные члены согласились с таким положением вещей.

Тем не менее, по мнению специалистов в области международного права, Украина должна прекратить финансировать то, чего нет. Грубо говоря, так как наша страна является не участником, а наблюдателем, то и платить членские взносы не обязана. Отметим, что участие Украины в СНГ в 2013 году будет стоить более 3 млн грн. В то же время, для сравнения, председательство в ОБСЕ обойдется нашей стране в сумму на порядок ниже — около 235 тыс. грн.

Итак, где и в чем мы учавствуем, и что это нам дает

Деньги на ветер

Как уже упоминалось выше, одним из международных объединений, у истоков создания которого стояла Украина, является Содружество независимых государств (СНГ). Де-факто, мы платим членские взносы и принимаем участие в межпарламентских объединениях Содружества. Де-юре, Украина до сегодняшнего дня не ратифицировала Устав СНГ, поэтому не является членом этой организации. В связи с этим наше государство необоснованно тратит миллионы гривен ежегодно.

Кроме этого, на просторах СНГ мы стали основателями ГУАМ – организации за демократию и экономическое развитие, созданной в 1997 году республиками Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. С 1999 года по 2005 год в организацию также входил Узбекистан. Изначально непосредственной целью ГУАМ было ослабление экономической, прежде всего энергетической, зависимости вошедших в него государств от России и развитие транзита энергоносителей по маршруту Азия (Каспий) — Кавказ — Европа в обход территории России. Однако, организация как инструмент для принятия и реализации каких-либо решений оказалась нежизнеспособной. Фактически, сейчас это объединение является рудиментарным набором документов, а его официальные мероприятия – бессмысленными церемониями (за счет налогоплательщиков входящих в ГУАМ стран).

Еще одним бесполезным объединением, в котором участвует Украина, является Содружество демократического выбора (СДВ). В 2005 году СДВ создавалось как альтернативная СНГ организация с подачи бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Однако работа СДВ свелась к проведению двух форумов-встреч стран-участниц (Украины, Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии, Словении, Македонии, Румынии и Грузии) в 2006 году.

Престиж и статус

Одна из старейших международных организаций, в которой Украина (как бывшая составляющая СССР) является одним из государств-основателей, - Организация объединенных наций. ООН была создала для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также для развития сотрудничества между государствами после второй мировой войны.

Примечательно, что по инициативе стран бывшего Советского союза в Устав ООН включили ряд положений. В частности, о содействии международному сотрудничеству в решении экономических и социальных проблем, о всеобщем уважении и соблюдении прав человека и основных свобод независимо от расы, пола, языка и религии. С момента создания ООН и до дня провозглашения независимости Украины, эта организация была фактически единственной трибуной, через которую международная общественность получала информацию о нашей стране. А в 1991 году, после провозглашения независимости, делегация Украины принимала участие в работе сессий ООН, руководствуясь исключительно интересами собственного государства. Кроме того, представителей Украины не раз выбирали на высокие посты в различных органах ООН. 16 апреля 2013 года постоянное представительство Украины при ООН организовало открытый диалог по развитию безопасной ядерной энергетики.

Серьезное влияние в Украине имеет и детский фонд ООН, ЮНИСЕФ. Его представительство открылось в Украине в 1997 году, а почти через 10 лет, в 2006-м, представительство ЮНИСЕФ начало в нашей стране новую программу. Ключевые ее моменты, по которым ЮНИСЕФ работает с правительством Украины, это информация и социальная политика, борьба с распространение ВИЧ/СПИДа среди детей и молодежи, защита ребенка, здоровье и развитие ребенка. На сегодняшний день программа ЮНИСЕФ внедряется в Киеве, Одессе, Донецке, Львлове, Херсоне, Сумах, Запорожье, Николаеве и Крыму.

Свои плюсы и минусы принесло Украине присоединение и ко Всемирной организации торговли (ВТО). С одной стороны, эта организация защитила отечественных экспортеров от антидемпинговых процессов и украинских экспортеров перестали обвинять в необоснованном снижении цен на продукцию. С другой — однобокая ориентация украинского экспорта на Россию продолжает существенно нам вредить: экспортеры, в ожидании открытия рынков РФ, не спешат переходить на правила ВТО. Тем самым, перекрывая себе возможность завоевывать новые ниши мировых рынков.

Не последним фактором престижа Украины на международной арене является включение украинских природных объектов и памятников архитектуры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры). Впрочем, Украина уже не первый год «отличается» тем, что ЮНЕСКО грозится исключить ряд ее объектов из списка. Причем, регулярными стройками вокруг охраняемых исторических объектов наша страна может создать неприятный прецедент. За всю историю существования ЮНЕСКО из списка Всемирного наследия был исключен лишь один памятник архитектуры в одной из азиатских стран. Да и то, государство само попросило вынести памятник из списка, так как не могло обеспечить ему должный уход.

В чужой карман за миллиардами

Не менее важным для Украины является и участие в различных международных финансовых организациях. Из них следует выделить три главных: Международный валютный Фонд (МВФ), Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

МВФ был создан для содействия международному сотрудничеству в денежной политике, расширения мировой торговли, стабилизации денежных обменных курсов, консультирования стран-должников, разработки стандартов международной финансовой статистики, а также публикации этих данных. МВФ предоставляет государствам-участникам кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платежного баланса государства. Предоставление кредитов обычно сопровождается набором условий и рекомендаций, направленных на улучшение ситуации.

За три первых этапа сотрудничества Украины с МВФ (с 1994 по 2002 годы) от международных «щедрот» нам перепало более 3,5 млрд долларов. Четвертый этап (2002-2008 гг) стал беспрецедентным по размеру займа — 16,5 млрд долларов.

Пятый этап сотрудничества (с 2010 года) мы переживаем сегодня. В рамках этой программы МВФ обещал Украине кредит на общую сумму 15,5 млрд долларов. Первые два транша (по 3,4 млрд) мы получили, но в 2011 году финансирование прекратилось. В 2011-2012 годах визиты миссий МВФ в Украину также заканчивались провалом переговоров. А в текущем году нам предстоит возвращать долги Фонду. Пока мы должны выплатить около 5,8 млрд долларов.

Группа Всемирного банка включает в себя несколько финансовых организаций. Решая глобальные задачи развития человечества, Всемирный банк использует механизм предоставления кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) странам со средним уровнем дохода. Причем, процентные ставки по этим кредитам соответствуют уровню рынка этих стран. Другая финансовая организация Всемирного банка — Международная ассоциация развития (МАР) кредитует страны с низким уровнем дохода по минимальным процентным ставкам или вовсе без процентов. За время сотрудничества с группой Всемирного банка Украина получила кредитную поддержку на сумму более 2,5 млрд долларов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) фактически выполняет те же функции, что и группа Всемирного банка. Однако вкладывает капитал, главным образом, не в государственные предприятия стран-участников, а в частные компании. В частности, ЕБРР осуществляет проектное финансирование банков, предприятий и компаний, вкладывая средства как в новые производства, так и в действующие фирмы. С государственными компаниями ЕБРР работает лишь в целях поддержки процессов приватизации и структурной реорганизации на них, а также совершенствования коммунального хозяйства. ЕБРР использует установившиеся у него тесные связи с правительствами Восточной Европы в целях реализации курса на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. С начала сотрудничества с ЕБРР, объем кредитов, предоставленных Украине для реализации ряда проектов, составляет около 1 млрд долларов.

Сотрудничество с этими институциями, кроме экономической составляющей, имеет и большое внешнеполитическое значение. К примеру, работа с МВФ рассматривается другими странами как фактор доверия к государству и в качестве подтверждения кредитоспособности Украины. Впрочем, международные финансовые организации не всегда учитывают специфику нашей страны. К счастью, украинские власти это понимают. «Не во всех международных организациях нужно быть членом, чтобы иметь политический или геополитический вес. Принимать участие в нахождении консенсуса — уже большой плюс. Ведь любая страна имеет свою позицию, а сотрудничество с международным объединением позволяет обнародовать свой голос», - рассказал УНИАН народный депутат от Партии регионов, представитель президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко.

В очереди за членством

Помимо желания стать частью Европейского союза (ЕС), официально, Украина «стоит в очереди» на присоединение к Центрально-европейской ассоциации свободной торговли (CEFTA) и Организации Североатлантического договора (НАТО). Неофициально, пророссийские политики пророчат нашей стране присоединение к Таможенному союзу (ТС). А, в будущем, - к детищу нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина — Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС). «Торги» относительно вступления Украины в ТС ведутся уже не первый год. И стороны никак не достигнут согласия. Напомним, Киев настаивает на ассоциации с ТС в формате «3+1», но Москву такие условия совершенно не устраивают.

19 марта текущего года украинский премьер Николай Азаров предпринял очередную попытку наладить отношения в этом вопросе и заявил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя. Мол, такой формат сотрудничества означает, что при ТС будет создано представительство Украины, а эмиссар Киева сможет участвовать в принятии решений с правом совещательного голоса. При этом, по словам главы правительства, Украина не претендует ни на какие преференции в рамках ТС, а в Кабмине создана специальная группа, изучающая договорно-правовую базу ТС для того, чтобы понять, к каким конкретным соглашениям Киев мог бы присоединиться и на каких условиях.

Ответ российской стороны последовал незамедлительно. Советник президента РФ Сергей Глазьев сообщил УНИАН, что статус наблюдателя в Таможенном союзе или сотрудничество с ТС по формуле «3+1» является самообманом украинской власти. «Такого формата нет, - подчеркнул он. - Наблюдать — значит не участвовать. Украина является наблюдателем в ЕврАзЭС и практически никак не принимает участия в его работе. Быть наблюдателем – это лукавство для того, чтобы обмануть общественное мнение».

Более того, по его мнению, на сегодняшний день при ТС не существует статуса наблюдателя. Но, даже если его придумают, то юридически он «ровным счетом ничего дать не может».

С таким мнением согласен и глава парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря. «Такого статуса не существует. Точно также как в ТС не существует статуса «ассоциированный член», - заявил он УНИАН.

По словам политика, в данном случае, заявления украинской стороны — лишь попытка «тем или иным способом прикрыть отсутствие четкой политики или паузу в отношениях, которая сейчас существует». Кроме того, по его словам, интеграция с ЕС или присоединение Украины к Зоне свободной торговли с ЕС вовсе не означает, что у Киева не может быть экономических взаимовыгодных отношений с Россией, Беларусью, Казахстаном, а также другими странами, которые могут присоединиться к Таможенному союзу в будущем. «Противопоставление экономических отношений между странами является искусственным», - подчеркнул он и добавил, что Германии или Франции членство в ЕС не мешает строить прекрасные отношения с Россией.

Впрочем, согласно данным Союза международных организаций, ежемесячно в мире появляется около сотни новых объединений. Только в странах Евросоюза на сегодняшний день действует более 15 тысяч организаций. Так что, как говориться, есть, во что вступать. Но главная проблема, мнению аналитиков Союза, в том, что реальное влияние и право решающего голоса во всех «стоящих» организациях имеют ограниченное количество государств. К примеру, страны большой восьмерки (G8) с менее чем 20% мирового населения имеют непропорциональное влияние на глобальные соглашения по изменению климата, торговли и решение других вопросов.

Чем Украина не угодила России в ОБСЕ

Одним из главных достижений Украины на международном поприще можно назвать председательство с 1 января 2013 года в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят 57 государств-участников. Вступая в должность, Киев пообещал, что будет прилагать все усилия для урегулирования затянувшихся конфликтов, укрепления режима контроля над обычными вооружениями, борьбы с торговлей людьми, уменьшения влияния энергетики на окружающую среду, а также защиты основных прав и свобод человека. «Голос Украины в ОБСЕ уважают как голос главы и голос коллективной организации», - заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занниер.

Кроме того, международное сообщество позитивно оценило намерения Украины стать посредником и гарантом урегулирования приднестровского конфликта. Однако со стороны Российской Федерации Киев сразу же почувствовал противодействие. Еще в январе, накануне визита министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в Кишинев и Тирасполь, российские СМИ вовсю смаковали «некомпетентность руководства Украины» и «бесперспективность украинских усилий по урегулированию приднестровского конфликта». Примечательно, что в 2011 году, когда председателем в ОБСЕ был Казахстан, поддерживающий российские интеграционные инициативы, Россия не препятствовала его деятельности. Более того, помогла организовать Саммит ОБСЕ в столице Казахстана Астане.

Однако в отношении Украины ситуация иная. Во-первых, целью информационных атак со стороны РФ является, в первую очередь, попытка вернуть Украину на орбиту своего геополитического влияния. Ведь исполнение обязанностей председателя в ОБСЕ стратегически важно для Украины. Во-вторых, Москва желает ослабить международные позиции Киева, так как главенство в ОБСЕ будет способствовать процессам евроинтеграции.

Мoney, money, money...

Между тем, на международной арене в нынешнем году Украина дала серьезный повод для осуждения международным сообществом – из-за серьезного сокращения своих дипломатических представительств. В частности, в начале апреля в украинские посольства были отправлены циркуляры, предписывающие дипломатам, которые в рамках плановой ротации должны были вернуться в Украину из долгосрочной командировки в течение 2013 года, сделать это уже до 30 апреля. В то же время, дипломаты, которые должны приехать им на смену в посольства и консульства, выедут в долгосрочную командировку не ранее 1 декабря 2013 года. «Украинские дипломаты и так никогда не «жировали». А сегодняшние действия украинской власти просто недальновидны», - рассказала УНИАН член парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Ирина Геращенко.

По ее словам, в важнейший для Украины год, когда будут приниматься решения о интеграции или неинтеграции нашей страны с ЕС, ни в коем случае нельзя массово сокращать украинские дипломатические миссии.

Ее коллега по оппозиционному лагерю Владимир Арьев также считает, что сокращать финансирование дипломатов - «политическая, экономическая и непрофессиональная проблема». «Так когда-то делала Северная Корея... И это очень бьет по имиджу Украины в мире», - подчеркнул он.

По его мнению, дипмиссии можно было бы давно и «бескровно» реформировать. Для начала — пересмотреть состав дипломатического корпуса и провести переаттестацию. С этим согласна и народный депутат от КПУ, член бюджетного комитета Верховной Рады Оксана Калетник: «Важно понимать в каких международных институциях мы участвуем, кого отправляем представлять Украину и какие цели преследуем. Пересмотр работы дипломатических миссий и международных межпарламентских объединений должен начаться с этого. Потом следует пересмотреть финансовую составляющую».

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Кстати, опрошенные при подготовке данного материала УНИАН парламентарии в один голос утверждали: иногда при подготовке к тому или иному визиту или встрече за рубежом, приходится сталкиваться с непониманием со стороны некоторых депутатов, которые считают такие зарубежные поездки «подарочным набором».

Действительно, заграничные командировки в составе официальных делегаций оплачиваются из государственного бюджета. Более того, из карманов налогоплательщиков «уходит» не только цена спецавиарейса, но и стоимость сувениров, а также курсовая разница при обмене валюты. При этом, примечательно, что точную смету расходов на загранпоездки нардепов (которая существует в виде некоего сводного документа) журналистам никто не показывает. В 2011-м году на зарубежные визиты депутатов было выделено 9,5 млн грн. Уже в следующем, 2012-м, данную цифру «спрятали», растворив затраты на путешествия народных избранников в разных статьях бюджета Рады – в материально-техническом обеспечении, депутатской деятельности и т.п. Аналогичная ситуация и с годом нынешним.

Только поездки депутатов Верховной Рады (имеются в виду расходы собственно на транспорт, спецрейсы и т.п.), обойдутся в этом году простым украинцам, приблизительно, в 4,6 млн грн. Это без проживания и питания на месте, без сувениров и т.д. А еще немногим более 3 млн грн предусмотрено парламентариям в виде командировочных! И это – не полные, очень приблизительные цифры.

Если же сюда добавить поездки главы государства, премьера, министров, чиновников всех рангов, их помощников и прочей «челяди», то суммы расходов вырастают в десятки раз. В том же 2011-м цифра превышала 60 миллионов гривень.

…Поэтому, мы, налогоплательщики, тоже прелести всех наших «членств» не совсем понимаем.

Татьяна Урбанская