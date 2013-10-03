Юристы Гринпис подали апелляции по всем активистам, взятым под стражу в РФ

”Этими жалобами оспариваются постановления суда о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу, вынесенные в отношении активистов”, - говорится в сообщении организации, сообщает РИА Новости.

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Активисты Greenpeace попытались 18 сентября в Печорском море подняться на нефтяную платформу ”Приразломная” компании ”Газпром нефть шельф” для проведения акции против нефтедобычи в Арктике.

На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Активистов доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и близлежащих городов. Были задержаны 30 человек, в частности иностранцы, среди которых – украинец Руслан Якушев.

На прошлой неделе участники акции были помещены под арест, а в настоящий момент всем им предъявлено обвинение в пиратстве.