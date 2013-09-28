Число погибших от обрушенного здания в Мумбаи возросло до 28 человек

Число жертв обрушения жилого здания в индийском городе Мумбаи возросло до 28 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс. Ранее сообщалось о 25 погибших.

В индийском городе Мумбаи в пятницу обрушилось пятиэтажное жилое здание. Под завалами могут находиться десятки людей. Спасти удалось 50 человек, в том числе ребенка. Обрушившееся здание было построено в 1980 году. Как отмечают местные СМИ, власти знали о том, что дом находится в ветхом состоянии.

"Здание было построено около 30 лет назад. Мы оповестили их, что необходимо покинуть здание, еще в апреле, но они ничего не сделали", - сказал представитель местных властей.

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Обрушения зданий происходят в Индии нередко. Как правило, речь идет о постройках, возведенных с нарушениями правил безопасности или вовсе нелегально. Так, в апреле в городе Тхане вблизи Мумбаи при обрушении нелегально построенного многоэтажного здания погибли более 70 человек. В июне десять человек погибли в Мумбаи при обрушении здания в районе Махим.