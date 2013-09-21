США не хотят исключать из резолюции по Сирии возможность удара

"Наша позиция заключается в том, что глава 7 необходима, чтобы были последствия для режима Асада за несоблюдение (резолюции). Глава позволяет СБ ООН определить полный спектр последствий, и мы выступаем за наиболее серьезную реализацию из возможных", — приводит слова Родса РИА Новости.

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Он уточнил, что подобную резолюцию следует принять "как можно скорее".

По его словам, США ясно дали понять свою позицию России на переговорах в Женеве по сирийскому химоружию, но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров повторил, что Россия выступает против подобной резолюции. Россия и США 14 сентября договорились о передаче сирийского химического оружия под международный контроль, Сирия согласилась с этим планом.

"Будет процесс переговоров и дискуссий с русскими в Нью-Йорке", — добавил Родс. Он также сказал, что Великобритания и Франция работают над текстом резолюции совместно с США, но не уточнил, поддерживают ли эти страны применение 7 главы устава ООН.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)готова через несколько дней начать реализацию плана по уничтожения химического арсенала Сирии.

Ранее группа экспертов ООН, расследовавшая заявления о применении химоружия в Сирии, сочла доказательства его использования убедительными. По словам источника в ООН, во время химической атаки в пригороде Дамаска Гуте 21 августа могли быть применены до 350 литров зарина.

В конце августа появилась информация о том, что 21 августа в Дамаске было использовано химическое оружие, США заявили о подготовке военной операции против Сирии. ООН отправила в Дамаск экспертов для выяснения ситуации. Позже Россия призвала сирийские власти передать химоружие под международный контроль, Сирия согласилась и отправила ООН соответствующую заявку.

США и Россия достигли соглашения по поводу передачи химического оружия Сирии под международный контроль.