Косово хочет вступить в НАТО и ЕС

У Косово есть четкая цель - вступить в Евросоюз и НАТО.

Об этом заявила Президент Косово Атифете Яхьяга в Приштине, где в воскресенье отмечали пятую годовщину отделения бывшего автономного края от Сербии, сообщает радио «Свобода».

По ее словам, народ Косово «начал новую главу в истории, главу мира, взаимопонимания, сотрудничества и взаимного уважения».

Почти 100 стран мира уже признали независимость Косово. Этнические албанцы проголосовали за это на референдуме 17 февраля 2008 года.