Косово хочет вступить в НАТО и ЕС
08:57, 18 февраля 2013Мир
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Косово намерено вступить в Евросоюз и НАТО.
Атифете Яхьяга озвучила стратегическую задачу / Фото: US Department of State из Википедии
У Косово есть четкая цель - вступить в Евросоюз и НАТО.
Об этом заявила Президент Косово Атифете Яхьяга в Приштине, где в воскресенье отмечали пятую годовщину отделения бывшего автономного края от Сербии, сообщает радио «Свобода».
По ее словам, народ Косово «начал новую главу в истории, главу мира, взаимопонимания, сотрудничества и взаимного уважения».
Почти 100 стран мира уже признали независимость Косово. Этнические албанцы проголосовали за это на референдуме 17 февраля 2008 года.
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