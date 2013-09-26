Обама по-прежнему готов встретиться с президентом Ирана

02:20, 26 сентября 2013
Мир
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Президент США Барак Обама не отказывается от желания встретиться со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

обама / Фото: article-3.com

"Он (Обама) допускал возможность неформальной встречи с президентом Роухани и по-прежнему настроен на это", — заявил  журналистам официальный представитель Белого дома Джей Карни, передает РИА Новости.

По его словам, личная встреча не так важна, как демонстрация серьезности намерений, которую американцы ждут от Ирана.

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"Теперь задача Ирана показать, что он серьезно настроен соблюсти свои международные обязательства", —  добавил Карни. 

Как сообщил ранее Белый дом, американская сторона предложила иранцам неформальную встречу президентов на полях Генассамблеи ООН, но получила отказ. Между двумя странами сохраняется конфликт из-за иранской ядерной программы.

Ранее представители Белого дома поясняли, что отказ Роухани от встречи с Обамой может объясняться внутриполитической конъюнктурой в Иране. Похожее мнение выразила в интервью газете Hill Сюзанн Малуни, исследователь Ирана в Брукингском институте. По ее мнению, Роухани должен учитывать антиамериканские настроения в иранском обществе. "Я не думаю, что пришло время для рукопожатия или каких-либо прямых переговоров", — сказала она.

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