Обама по-прежнему готов встретиться с президентом Ирана

"Он (Обама) допускал возможность неформальной встречи с президентом Роухани и по-прежнему настроен на это", — заявил журналистам официальный представитель Белого дома Джей Карни, передает РИА Новости.

По его словам, личная встреча не так важна, как демонстрация серьезности намерений, которую американцы ждут от Ирана.

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"Теперь задача Ирана показать, что он серьезно настроен соблюсти свои международные обязательства", — добавил Карни.

Как сообщил ранее Белый дом, американская сторона предложила иранцам неформальную встречу президентов на полях Генассамблеи ООН, но получила отказ. Между двумя странами сохраняется конфликт из-за иранской ядерной программы.

Ранее представители Белого дома поясняли, что отказ Роухани от встречи с Обамой может объясняться внутриполитической конъюнктурой в Иране. Похожее мнение выразила в интервью газете Hill Сюзанн Малуни, исследователь Ирана в Брукингском институте. По ее мнению, Роухани должен учитывать антиамериканские настроения в иранском обществе. "Я не думаю, что пришло время для рукопожатия или каких-либо прямых переговоров", — сказала она.