Госдеп США предупредил граждан об атаках, планируемых Аль-Каидой

"Согласно имеющейся информации, Аль-Каида, связанные с ней организации и другие террористические сообщества продолжают планировать террористические атаки против интересов США во множестве регионов, включая Европу, Азию, Африку и Ближний Восток. Эти атаки могут включать широкое разнообразие тактики, включая операции смертников, убийства, похищения, захваты и взрывы", — говорится в сообщении госдепартамента, сообщает РИА Новости.

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"Напоминаем гражданам США, что необходимо поддерживать высокий уровень бдительности", — добавили в госдепартаменте.

По мнению американских властей, целью террористов могут стать спортивные соревнования, жилые дома и офисы, гостиницы, клубы, рестораны, церкви, школы, торговые центры и другие популярные среди туристов места в США и за рубежом.