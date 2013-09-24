Спецназ уничтожил еще шестерых террористов в кенийском ТЦ

Сколько еще боевиков может находиться в здании, не сообщается.

О ходе контртеррористической операции уже второй день поступает противоречивая информация. В понедельник МВД Кении сообщило, что силы безопасности контролируют все этажи здания, операцию планировалось завершить в ближайшее время. В ночь на вторник МВД сообщило, что все заложники эвакуированы, зачистка центра от террористов завершается, сообщает РИА Новости.

Позже ведомство написало в своем Twitter, что спецназ взял под контроль помещения внутри торгового центра, не встретив сопротивления террористов. Однако во вторник утром СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что в торговом центре возобновилась перестрелка. Источник в силовых ведомствах Кении заявил, что в здании остаются один или два террориста.

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В прошлую субботу вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного ТЦ Westgate в Найроби. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида"группировка "Аш-Шабаб". По последним данным, погибли 62 человека. Ранее сообщалось о 69 убитых, но позже информация была скорректирована, так как несколько жертв были посчитаны дважды. Из 200 спасенных за медицинской помощью обратились 175 человек, также пострадали 11 сотрудников силовых ведомств.