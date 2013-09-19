На поднятом лайнере Costa Concordia планируют найти ценности на 10 миллионов евро (видео)

В связи с крушением судна в январе 2012 года у берегов острова Джильо владельцы не смогли в общей суматохе забрать ценности, сообщает Российская газета со ссылкой на итальянское издание Il Messaggero.

Планируется после получения возможности посещения Concordia открыть в присутствии адвокатов все 1500 частных ячеек, проверить их на наличие денег и возвратить пострадавшим пассажирам.

По данным владельцев, на борту роскошного круизного лайнера, имеющего пятнадцать палуб, находятся, кроме того, ценные скульптуры и картины известных мастеров Арнольдо Помадоро, Эмилио Тадини, а также модных японских художников. Специалисты должны принять решение о необходимости реставрации полотен.

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Администрация компании-владельца рассчитывает также тщательно проверить судно на предмет его восстановления и дальнейшего использования, а также поиска пропавших без вести пассажирки и индуса-официанта. Предполагается, что в ближайшее время команда водолазов ведомства по борьбе с чрезвычайными происшествиями сможет приступить к планомерной работе по детальному осмотру круизного лайнера.

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