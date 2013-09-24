В захваченном ТЦ в Кении возобновилась перестрелка

08:03, 24 сентября 2013
Мир
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Интенсивная перестрелка возобновилась в атакованном террористами торговом центре Westgate в кенийской столице Найроби, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

кенія найробі кения найроби / Фото : Evans Habil/Standart

Ранее глава МВД страны заявил, что силовики полностью контролируют здание торгового центра, в котором удерживались заложники.

По информации западных СМИ, на территории комплекса также произошло несколько взрывов, сообщают РИА Новости.

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Источник в одном из силовых ведомств Кении сообщил агентству Франс Пресс, что в здании, предположительно, находятся еще один или два террориста. Возле торгового центра горят несколько автомобилей.

В прошлую субботу вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного ТЦ Westgate в Найроби. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида"группировка "Аш-Шабаб". По последним данным, погибли 62 человека. Ранее сообщалось о 69 убитых, но позже информация была скорректирована, так как несколько жертв были посчитаны дважды. Из 200 спасенных за медицинской помощью обратились 175 человек, также пострадали 11 сотрудников силовых ведомств.

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