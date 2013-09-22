В Германии проходят парламентские выборы

Результаты опросов избирателей (экзит-полы) будут обнародованы после закрытия участков, которое произойдет в в 18:00 (19:00 по Киеву).

Об этом по информации Agence France-Presse сообщает Lenta.ru.

Последние соцопросы предсказали победу правящей коалиции, которую возглавляет Христианско-демократический союз (ХДС) нынешнего канцлера Ангелы Меркель. Ее поддерживают 45 процентов немцев. Таким образом, в случае победы, партия Меркель будет править третий срок подряд.

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Нынешняя парламентская оппозиция, в которую входят социал-демократы (СДПГ), Зеленые» и «Левые», отстает по опросам всего на один процент. За эти партии готовы проголосовать 44 процента немцев.

Впрочем, как отмечает BBC News, союзники ХДС, свободные демократы (СвДП), могут не пройти избирательный барьер в пять процентов. В этом случае, пишет издание, Ангеле Меркель, чтобы остаться у власти, придется договариваться о союзе с ее главным конкурентом Пером Штайнбрюком из СДПГ.

Также в выборах участвуют «Альтернатива для Германии», которая выступает против евро, «Пиратская партия» и ряд других непарламентских сил. Однако опросы предсказали им результат максимум в три процента.

Всего в бундестаге 622 места. Согласно немецким законам, вновь сформированный парламент будет выбирать фактического лидера страны — канцлера.