Соратники Меркель одержали победу на выборах в Баварии

Партия во главе с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером, согласно прогнозам общественно-правовой телерадиокомпании ARD, получила 49,2% голосов избирателей, передает РБК со ссылкой на Deutsche Welle.

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ХСС является партией-партнером Христианско-демократического союза в Баварии, образуя с ним единый блок.

Партнер ХСС по правящей коалиции в Баварии - либеральная Свободная демократическая партия Германии - не пройдет в парламент, так как набирает лишь 3%.

Баварские социал-демократы во главе с Кристианом Уде, по предварительным оценкам, заручились поддержкой 20,4% избирателей.

В баварский ландтаг уверенно прошли также "зеленые" и партия "Свободные избиратели", набрав соответственно 8,5% и 8,6%. Левая партия получила 2,1% голосов, Партия пиратов - 2%.

В земельных выборах приняли участие 64,5% избирателей. Это самый высокий показатель с 1998г.

Баварские выборы считаются тестом перед выборами в бундестаг, которые пройдут 22 сентября. Поэтому и действующий канцлер Ангела Меркель, и ее главный соперник, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пер Штайнбрюк, придают им большое значение.