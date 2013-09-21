Путин поздравил "братский народ" Армении с Днем независимости

"В поздравлении глава российского государства высоко оценил успехи, достигнутые Арменией в решении актуальных вопросов социально-экономического, научно-технического и культурного развития, отметив и повышающийся авторитет Республики в международных делах", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Путин также отметил, что российско-армянские отношения вышли на уровень партнерства и продолжают интенсивно развиваться. По мнению президента, итоги недавнего визита Саргсяна в Москву это подтверждают.

Кроме того, президент выразил надежду, что двусторонние связи между странами будут расширяться, в том числе в контексте присоединения Армении к Таможенному союзу. Это "несомненно отвечает коренным интересам братских народов двух стран", подчеркнул Путин.