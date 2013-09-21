Путин поздравил "братский народ" Армении с Днем независимости

11:17, 21 сентября 2013
Мир
1311 0

Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Сержа Саргсяна и всех граждан этой страны с национальным праздником - Днем независимости

Путин поздравил Саргсяна с Днем Независимости / Фото пресс-службы Президента РФ

"В поздравлении глава российского государства высоко оценил успехи, достигнутые Арменией в решении актуальных вопросов социально-экономического, научно-технического и культурного развития, отметив и повышающийся авторитет Республики в международных делах", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По теме: ЕС из-за Таможенного союза свернул свою программу в Армении

Путин также отметил, что российско-армянские отношения вышли на уровень партнерства и продолжают интенсивно развиваться. По мнению президента, итоги недавнего визита Саргсяна в Москву это подтверждают.

Кроме того, президент выразил надежду, что двусторонние связи между странами будут расширяться, в том числе в контексте присоединения Армении к Таможенному союзу. Это "несомненно отвечает коренным интересам братских народов двух стран", подчеркнул Путин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter