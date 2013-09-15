В Румынии из-за наводнений эвакуированы почти 7 тысяч человек

13:29, 15 сентября 2013
Мир
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Минимум 6,9 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома на востоке Румынии из-за наводнений, число жертв увеличилось до девяти.

повінь у Будапешті / Фото: instagram.com/torbenthomsen

Ранее сообщалось о 7 погибших и 370 эвакуированных из района затопления.

”Вода убывает. С четверга погибли девять человек, 6,9 тысяч эвакуированы, 1,7 тысяч домов затоплены”, - сказал представитель местного МЧС.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В результате начавшихся 11 сентября проливных дождей затопленными оказались более трех тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

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