Из-за извержения вулкана в Индонезии эвакуированы более 9 тысяч человек

По данным национального агентства по преодолению стихийных бедствий, во вторник Синабунг выбросил столб дыма и раскаленного пепла высотой около 3 км, передает ИТАР-ТАСС.

"На безопасном расстоянии организованы 14 лагерей временного размещения", - сообщили в агентстве.

По данным министерства транспорта, авиасообщение над островом Суматра осуществляется в штатном режиме. Авиакомпании оповещены о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности.

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Вулкан Синабунг, высотой 2,6 тыс м, активизировался в минувшее воскресенье. Из его кратера идет густой дым, летят камни и раскаленный пепел. Синабунг "проснулся" в августе 2010 года после почти 400 лет затишья. Тогда были зафиксированы выбросы дыма и пепла на высоту не менее 1,5 км.