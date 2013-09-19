В Грузии задержали подозреваемого в убийстве российского дипломата

«На данный момент известно, что в Аджарии задержан мужчина, который подозревается в причастности к убийству российского дипломата в Сухуме», - сказал собеседник агентства.

Подробности задержания, а также данные о личности задержанного источник не уточнил, сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября 2013 года в Абхазии неизвестные расстреляли российского дипломата - первого секретаря Посольства России в Республике Абхазия Дмитрия Вишернева. Oт полученных ран российский дипломат скончался на месте, его супруга, находившаяся с ним в автомобиле, была тяжело ранена. 14 сентября Ольга Вишернева скончалась в больнице.

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В МИД РФ расценили факт убийства российского дипломата и покушение на жизнь его жены как чудовищное злодеяние, направленное на подрыв дружественных российско-абхазских отношений, мира и стабильности в Абхазии и в регионе в целом.

Напомним, в начале августа 2008 года произошла российско-грузинская война, в результате которой Россия удерживает территории Абхазии и Южной Осетии под своим контролем.

Большинство стран Европы и мира не признали независимость Абхазии и Южной Осетии и настаивают на необходимости сохранения территориальной целостности Грузии.