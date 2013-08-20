После крушения судна возле Австралии удалось спасти более 100 мигрантов

Ранее сообщалось, что судно, на борту которого находилось более 100 человек, затонуло по неизвестным причинам примерно в 220 километрах от Острова Рождества.

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В поисково-спасательной операции были задействованы корабль австралийских ВМС, гражданское судно и разведывательный самолет. По последней информации, спасти удалось 106 человек, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, с начала 2013 года на территорию Австралии прибыло 18 тысяч беженцев, многие из которых приплыли на Остров Рождества. В июле правительство прекратило принимать нелегальных мигрантов, их стали отправлять в Папуа-Новую Гвинею.