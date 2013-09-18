В Китае спасли женщину, просидевшую в колодце 15 дней

38-летняя женщина в начале сентября ушла собирать лекарственные растения и не вернулась домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс, которое цитирует местное издание Дахэ.

Как выяснилось позднее, возвращаясь в свою деревню через кукурузное поле, Су провалилась в вырытый посреди поля колодец в метр в ширину и четыре метра в глубину. Скользкие стенки не позволили женщине самостоятельно выбраться на поверхность.

Как пишет Франс Пресс, в течение 15 дней Су питалась початками кукурузы, которые несла с собой, и пила дождевую воду.

При этом Су не переставала звать на помощь, и ее крики услышали местные фермеры.

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Су извлекли из колодца прибывшие на место сотрудники пожарной охраны. Женщина была сильно обессилена и едва могла говорить, однако серьезных травм у нее обнаружено не было. Сейчас она находится в больнице провинции Хэнань, и ее состояние не вызывает опасений.