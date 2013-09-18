Более 4 тысяч человек пропали без вести после наводнений в Индии
Общее число людей, числящихся пропавшими без вести после оползней и наводнений в северном индийском штате Уттаракханд в июне этого года, составило 4 тысячи 83.
Ранее сообщалось, что без вести пропали порядка 5,7 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hindu, которая цитирует местные власти.
При этом последние цифры также пока не окончательные. В составленном властями штата поименном списке - 3 тысячи 991 индиец (в том числе 1 тысяча 356 женщин и 421 ребенок) и 92 непальца.
Наибольшую трудность для местных служб представляет составление списков пропавших без вести иностранцев. Ранее сообщалось, что их число составляет 305 человек - речь шла о непальцах, американцах, британцах и гражданах ОАЭ. Однако, как отмечает Hindu, на данный момент только посольство США обращалось к властям Уттаракханда с запросом о судьбе двух американцев индийского происхождения. По данным консульства России в Индии, никто из россиян от наводнений не пострадал.
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Сильные ливни 14-17 июня привели к разливу ряда рек, оползням и наводнениям. Были найдены тела около тысячи человек. Экологи заявляют, что бедствие в Уттаракханде достигло таких масштабов из-за уменьшения площади лесов, плохо спланированного строительства дамб, возведения домов в местах, где есть угроза оползней.
В ходе спасательной операции, в которой ключевую роль сыграли вертолеты ВВС Индии, были эвакуированы порядка 110 тысяч человек, значительная часть - воздушным путем. В спасательной операции было задействовано 55 вертолетов.