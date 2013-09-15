В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуированы несколько тысяч людей

Из жерла вулкана идет густой дым, вылетают камни и раскаленный пепел.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на индонезийское агентство по стихийным бедствиям, из 3-километровой зоны вокруг горы Синабунг эвакуированы 3,7 тыс человек. Для них создан специальный лагерь, где они обеспечиваются всем необходимым. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Читайте также: Проснулся самый высокий действующий вулкан в Евразии

Синабунг расположен всего в 60 км от города Медан. Вулкан ”проснулся” в августе 2010 года после почти 400 лет затишья. Тогда были зафиксированы выбросы дыма и пепла на высоту не менее 1,5 км. В радиусе 6 км от горы расположены 12 деревень.