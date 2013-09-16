Стали известны подробности подъема затонувшего лайнера Costa Concordia

В воскресенье в зоне происшествия у итальянского острова Джильо (обл. Тоскана) была плохая погода, но сегодня синоптики обещают значительные улучшения погодных условий, передает ИТАР-ТАСС.

Стоимость операции, которую оплачивает компания- судовладелец "Коста крочере", достигает 600 млн евро. Это крупнейшая подобная операция в мире. Ее осуществляют американская компания "Титан сальваж" и итальянская "Микопери". В операции будут задействованы 500 человек.

По словам главы Департамента гражданской защиты и чрезвычайного комиссара по ликвидации последствий кораблекрушения Франко Габриэлли, сроки могут быть перенесены только из-за волнений на море. Вся операция, которая предусматривает разворот корпуса корабля и приведение его в вертикальное положение, займет, по оценкам, 10-12 часов.

Первые 5-6 часов будут наиболее опасными во всей операции. В случае, если судно с пробоинами в корпусе перевернется, появится угроза серьезных последствий для окружающей среды. Дно у Джильо является заповедной с точки зрения морской флоры и фауны зоной. Кроме того, если "Конкордиа", лежащая на боку на рифах, уйдет под воду, ее подъем обойдется еще дороже и займет больше времени.

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Лайнер "Коста Конкордиа" весом 114 тыс тонн и длиной корпуса 300 м планируется развернуть при помощи стальных канатов и поставить на искусственную платформу, установленную на глубине 30 м. Для того, чтобы привести корпус в вертикальное положение, на нем будут закреплены 15 специальных контейнеров. Если этот этап пройдет удачно, то следующим шагом станет буксировка лайнера в один из ближайших портов. Однако, по заявлениям специалистов, начать двигать судно можно будет не раньше весны будущего года. Некогда роскошный девятипалубный лайнер с несколькими бассейнами полностью проржавел и представляет жалкий вид.

Напомним, лайнер "Коста Конкордиа", совершавший круиз по Средиземноморью с 4,2 тыс пассажиров и членов экипажа на борту, в ночь на 14 января 2012 года напоролся на риф, слишком близко подойдя к берегу. В результате ряда обстоятельств, в том числе задержки эвакуации, погибли 32 человека. Тела двоих так и не были обнаружены. Специалисты намерены продолжить их поиск, когда "Конкордиа" будет в полной безопасности.

Главным виновником произошедшего считается капитан Франческо Скеттино, над которым идет судебный процесс по целому ряду обвинений, в том числе в непреднамеренном убийстве.