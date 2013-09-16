Начались работы по подъему лайнера Costa Concordia (видео)

Специалисты готовились к операции почти полтора года. Судно весом 114 тонн планируется снять с мели за 10-12 часов. Однако успех операции будет во многом зависеть от погодных условий, сообщает Russia Today.

Первые 5-6 часов считаются наиболее опасными во всей операции. Если судно с пробоинами в корпусе перевернётся, появится угроза серьёзных последствий для окружающей среды.

В операции по подъёму Costa Concordia принимает участие 500 человек на 6 грузовых судах. Лайнер будет поставлен в вертикальное положение с помощью опор и воздушных подушек. Сообщается, что эта операция разделена на 3 основные фазы. Всего же подъём судна состоит из 10 этапов. Вторая фаза начнётся весной 2014 года. Costa Concordia будет отбуксирована в порт, а на последнем этапе, примерно через 5 лет, корабль полностью утилизируют.

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13 января 2012 года круизный лайнер Costa Concordia, на борту которого находились более 4 тыс. человек, наскочил на камни у берега, получил пробоину и начал тонуть. В результате крушения лайнер завалился на бок. Жертвами трагедии тогда стали 32 человека. Многие пассажиры сами прыгали в ледяную воду и в кромешной тьме пытались добраться до берега. У некоторых был позже зафиксирован посттравматический синдром, который длится до сих пор.

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