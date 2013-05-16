Девушка на «Nissan» влетела в пиццерию с посетителями (фото)

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель крымского управления ГАИ, сегодня днем «Ниссан» ехал с «Москольца» в направлении железнодорожного вокзала и при выполнении поворота на улицу Гайдара столкнулся с автомобилем «Фольксваген». После столкновения легковушка выехала за пределы проезжей части и, протаранив витрину пиццерии, влетела в кафе.

В аварии травмы получила водитель «Ниссана». Пострадали также двое посетителей пиццерии: у девушки - шок, у парня – царапины на руке. В больницу за помощью обратилась только девушка-водитель.