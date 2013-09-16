В ООН предполагают возвращение птичьего гриппа

В ФАО отметили, что вирусы птичьего гриппа H7N9 и H5N1 все еще представляют серьезную угрозу здоровью человека и животных.

ФАО призвала мировое сообщество проявлять бдительность и предпринять дополнительные усилия для предотвращения эпидемии, сообщает РИА Новости.

«Мир более подготовлен к эпидемии птичьего гриппа, чем когда-либо, принимая во внимание 10-летний опыт работы с вирусом H5N1 и последние успехи в борьбе с вирусом H7N9", - приводятся в сообщении ФАО слова главного ветеринарного эксперта организации Хуана Луброта, который выступил на совместной встрече с Агентством США по международному развитию (USAID) и Всемирной организации охраны здоровья животных (ВОЗЖ).

Однако, по словам эксперта, необходимо продолжать постоянное наблюдение, поскольку птица продолжает переносить вирус птичьего гриппа. "Необходимо предпринять дополнительные усилия не только в пораженных странах, но и в соседних государствах и в странах, с которыми налажены устойчивые торговые связи. Это особенно важно для вируса H7N9, поскольку он не проявляется в виде клинических симптомов у птицы, и поэтому его сложно обнаружить", - сказал он.

В этой связи ФАО обязалась создать фонд экстренных ситуаций в размере 2 миллионов долларов, в который США внесут дополнительный взнос в размере 5 миллионов долларов, чтобы начать осуществлять ответные меры на появление вируса H7N9. "Постоянное наблюдение за вирусом является крайне важным для целенаправленного принятия мер и сокращения зоны распространения", - пояснил Луброт.

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Напомним, вспышки птичьего гриппа H5N1 вызывают серьезные опасения среди вирусологов и медиков, которые заявляют об угрозе пандемии гриппа, сходной по масштабам с пандемией гриппа-"испанки" в 1918 году, унесшей миллионы жизни. Однако пока этот вирус не "научился" распространяться традиционным для гриппа воздушно-капельным путем и передаваться от человека к человеку, угрозы пандемии нет. Этим видом гриппа могут заразиться только люди, тесно контактирующие с птицами.

Как сообщал УНИАН, в августе т.г. в Италии впервые за последние восемь лет была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Полмиллиона кур были уничтожены на птицеферме в окрестностях Мордано (провинция Равенна). Несколько ранее аналогичная "зачистка" была проведена на ферме в Остеллато (район Феррары), где были забиты 128 тыс. несушек. Оба хозяйства принадлежат одной фирме-производителю "Сан Паоло".

Речь идет о вирусе H7 типа А, сообщают эксперты Национального зоопрофилактического института. Сведения подтверждены министерствами здравоохранения и сельского хозяйства Италии и переданы соответствующим инстанциям Евросоюза. Подчеркивается оперативность принятых мер и особенно тот факт, что случаев заражения людей не отмечено.