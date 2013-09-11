СМИ: Поднимать лайнер Costa Concordia возможно начнут 16 сентября

Как заявил сегодня с места происшествия глава Департамента гражданской защиты и комиссар по ликвидации последствий катастрофы Франко Габриэлли, первая попытка будет предпринята 16 сентября.

”Разумеется, многое зависит от погодных условий, позволят ли они начать операцию, мы сможем узнать только накануне”, - сказал Габриэлли. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Сложнейшая и дорогостоящая операция у берега Джильо, где, после столкновения с рифом, громадное судно осталось лежать на мелководье, проводится уже полтора года. Планируется при помощи специальных цементных опор и накачанных воздухом емкостей привести лайнер в вертикальное положение, а затем отбуксировать в один из портов. В какой именно, пока не решено. Но наиболее вероятным называется порт в Чивитавеккье, в 100 км от Рима, или порты Ливорно и Пьомбино на Тирренском побережье.