Завтра в Украине будет облачно, местами пройдут дожди

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, в восточной части - юго-западный, 7-12 м/с, в южных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 7-12°, на побережье Крыма 13-17°, днем 15-20°, на юге Одесской области и в Крыму до 23°.

В Киеве и области будет облачно. Ночью будет идти дождь, днем - без существенных осадков. Температура в Киевской области ночью 7-12°, днем 15-20°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 16-18°.

15 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 16-21°, в районе Одессы 16°; в Днепре возле Киева 16°.