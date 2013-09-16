Франция настаивает на возможности военной операции в Сирии

Вместе с тем, президент Франсуа Олланд настаивает на том, чтобы возможность военного удара была предусмотрена в документе, иначе «сирийское правительство будет нечем остановить», пишет Russia Today.

«Мы можем проголосовать по этой резолюции до конца недели, - сказал Олланд телеканалу TF1, добавив, что резолюция «должна включать в себя угрозу санкций».

Олланд отметил, что российско-американское соглашение по сирийскому вопросу - «важный шаг» на пути к политическому решению конфликта в Сирии, а также «лучший путь к тому, чтобы избавиться» от сирийского президента Башара Асада.

«Теперь мы можем серьёзно задуматься о дипломатическом решении, но возможность военной операции должна остаться. Иначе Сирию будет не остановить», - сказал он.

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Ожидается, что министры иностранных дел Франции, Великобритании и США сегодня продолжат разработку документа в Париже. Когда черновик документа будет набросан, глава МИДа Франции Лоран Фабиус обсудит его со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в субботу на встрече в Женеве согласовали предложения по урегулированию сирийского кризиса. Керри заявил, что стороны договорились в течение недели оценить сирийский арсенал химического оружия, а также стремиться к его скорейшему уничтожению. Сергей Лавров в свою очередь добавил, что эта договорённость по сложнейшему вопросу была достигнута в кратчайшие сроки, что показывает, что при наличии доброй воли и слаженной работе Россия и США могут добиваться совместных результатов.