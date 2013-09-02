Число жертв столкновений в лагере беженцев под Багдадом увеличилось до 47

Взрывы и вооруженные столкновения начались в лагере днем 1 сентября, при этом поступала крайне противоречивая информация об обстоятельствах происшествия.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации Reuters.

По данным ООН, в полиции сообщили, что лагерь атаковали с помощью пяти минометов. В то же время агентство AFP сообщало со ссылкой на неназванного высокопоставленного иракского чиновника, что на территории лагеря взорвался контейнер с нефтепродуктами.

По версии иракских властей, в «Ашрафе» начались беспорядки, в ходе которых жители попытались взять штурмом армейский пост, расположенный у входа в лагерь, после чего военные открыли по ним огонь. Источники агентства в правоохранительных органах сообщили о 19 погибших и 52 раненых. Кроме того, 38 человек были арестованы. По данным врачей, погибли два сотрудника правоохранительных органов, еще трое были ранены.

В то же время организация Народные моджахеды Ирана (в англоязычной прессе распространено сокращенное название MEK) обвинила силы безопасности Ирака в нападении на мирных жителей лагеря. По данным организации, в результате нападения были убиты 52 из ста проживавших в лагере членов MEK. Советник премьер-министра Ирака Нури аль-Малики в ответ назвал обвинения в адрес сотрудников сил безопасности беспочвенными и потребовал расследования происшедшего.

Лагерь «Ашраф» расположен в 60 километрах к северу от Багдада. Большинство проживавших в нем иранских оппозиционеров были переведены в 2012 году в лагерь, расположенный на территории бывшей американской военной базы под Багдадом, однако около100 членов MEK остались «Ашрафе», чтобы следить за оставленным имуществом, и выступали против предполагаемого полного закрытия лагеря.

Организация Народные моджахеды Ирана первоначально поддержали исламскую революцию, произошедшую в стране в 1979 году, однако позднее стало оппозиционным по отношению к новым властям. В настоящий момент MEK считается в Иране террористической группировкой, причем до недавних пор такой позиции придерживались также США и Евросоюз. После того, как в Ираке к власти пришло шиитское правительство, группировка также лишилась поддержки со стороны Багдада.