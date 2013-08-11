В Ираке жертвами серии терактов стали почти 80 человек

Вчера десятки автомобилей, начиненных взрывчаткой, взорвались в разных городах Ирака, в районах, преимущественно населенных мусульманами-шиитами.

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В результате нападений погибли около 80 человек, которые находились на базарах, улицах и в парках, празднуя завершение Рамадану, передает Еuronews.

Только в Багдаде прозвучало 12 взрывов. Нападения произошли еще в 4 городах.

В результате взрыва в Туз-Хурмату на севере страны, по крайней мере, 10 человек погибли, еще более 45 ранены.

Полиция подозревает, что нападавший в Туз-Хурмату намеревался привести бомбу в действие возле офиса курдской партии, но не смог подъехать ближе из-за усиленной охраны.

По данным ООН, в июле в Ираке погибли более 1 тыс. людей – это больше всего с 2008 года.

Отношения между иракскими суннитами, шиитами и курдами обострились на фоне кризиса в соседней Сирии и после прошлогоднего вывода из Ирака американских войск.