В Ираке от взрывов погибли 40 человек

В районе Багдада Джихад, где проживают как шииты, так и сунниты, смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль, когда мимо проезжал свадебный кортеж. Погибли 18 человек, среди которых были участники свадебной процессии, и были ранены 42 человека. Сообщается также, что сунниты, проживающие в этом районе, получали листовки с угрозами и требованием уезжать.

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До этого в Багдаде в результате взрыва придорожной бомбы были убиты 12 человек и ранен 31, затем возле рынка взорвался заминированный автомобиль, став причиной смерти 10 человек. Еще 25 жертв теракта получили травмы.

Информация о числе жертв была получена из анонимных полицейских источников и подтверждена сообщениями медицинских работников.

С начала мая в Ираке были убиты более 500 человек, напоминает РосБизнесКонсалтинг.