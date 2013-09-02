Германия не будет участвовать в операции в Сирии

"Нет, Германия не будет участвовать. Германия может участвовать, только если есть мандат НАТО, ООН или европейский мандат", — сказала Меркель во время дебатов со своим соперником в борьбе за пост главы правительства Пеером Штайнбрюком.

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Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы МИД Германии Гидо Вестервелле сообщило, что власти Германии не рассматривают возможность участия в военной операции против Сирии, пишет РИА Новости.

"Нас об этом не просили, мы не рассматриваем эту возможность", — заявил Вестервелле в интервью местной прессе.

Меркель отметила, что Германия пытается оживить процесс принятия решения по Сирии в СБ ООН. Именно этому, по словам Меркель, был посвящен телефонный разговор, который она провела несколькими днями ранее с президентом РФ Владимиром Путиным. Сирийский кризис будет активно обсуждаться и на саммите G20, который пройдет на следующей неделе в Санкт-Петербурге, добавила канцлер ФРГ.

30 августа власти США обнародовали сокращенную версию доклада с данными разведки, в котором на режим Башара Асада возлагается ответственность за химическую атаку под Дамаском 21 августа. По американским данным, тогда погибли почти 1,43 тысячи сирийцев.

Белый дом направил в конгресс проект документа по Сирии, который предлагается принять законодателям. Обама, таким образом, формально запросил у палаты представителей и сената одобрение военной операции. Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей являются нарушением международных норм, в частности, конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН.