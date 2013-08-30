Обама рассматривает возможность "ограниченного акта" против Сирии

Во время выступления в пятницу он назвал неприемлемым применение химического оружия против женщин и детей в Сирии,сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

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Также Обама заявил, что предполагаемое использование такого оружия сирийскими властями представляет угрозу национальной безопасности США.

Ранее госсекретарь США Джон Керри сообщил, что планируемый ответ США на применение химического оружия в Сирии будет ограниченным, а общее решение конфликта должно быть политическим.

Как сообщал УНИАН, Ситуация в Сирии перешла в "критическую фазу" 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химоружия в ходе операций против боевиков под Дамаском. Оппозиция заявила о гибели 1,3 тысячи человек, нескольких тысячах пострадавших. Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией и открыто заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.