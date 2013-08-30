США исключают введение в Сирии бесполетной зоны

"Важно, что мы не говорим о вторжении по иракскому сценарию, мы не говорим о подобной ливийской операции по введению бесполетной зоны, не имеющей четких сроков", - сказала Харф.

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Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, она подтвердила, что не может быть речи о наземной операции.

Представитель госдепа не привела конкретные доказательства того, что химоружие применял сирийский режим. По ее словам, разведка оценивает многочисленные свидетельства, в том числе из открытых источников.

"Секретную версию доклада еще не направили в конгресс, но консультации проводятся", - сообщила Харф.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли обвинения, а коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек.

После сообщений о химатаке на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт. Большинство аналитиков допускают возможность ограниченных ударов по сирийским правительственным силам, которые могут не изменить расклад сил на месте. Президент США Барак Обама пока не принял решение, каким будет ответ Вашингтона.