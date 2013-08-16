Во Франции умер адвокат главы лионского гестапо и Саддама Хусейна

Вержес в разное время участвовал в процессах по делам экс-президента Кот-д`Ивуара Лорана Гбагбо, экс-президента Мали Муссы Траоре и одного из лидеров "красных кхмеров" Кхиеу Самфана.

О причине смерти не сообщается, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

В 2002 году Вержес защищал бывшего югославского президента Слободана Милошевича в Европейском суде по правам человека. После смерти Милошевича в 2006 году адвокат неоднократно негативно высказывался в адрес Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) и даже вступил в ряды Международного комитета в защиту Милошевича.

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В 2008 году Вержес защищал интересы одного из лидера "красных кхмеров" Кхиеу Самфана, обвиняемого в преступлениях против человечности, в частности, отстаивал жалобу своего клиента на незаконное содержание под стражей.

Кхиеу Самфан в 1975-1979 годах возглавлял кхмерское государство, занимая третий по значению пост в иерархии "красных кхмеров". По данным французской прессы, Кхиеу Самфан познакомился с Вержесом еще в 1950-х годах, когда во время учебы в Париже активно посещал сборища французских интеллектуалов левацкого толка.

Помимо дел Милошевича и Самфана, известность Вержесу принесло участие в скандальных судебных процессах, в том числе по делу международного террориста Ильича Рамиреса Санчеса, более известного под кличками Карлос и Шакал, нацистского преступника Клауса Барби, возглавлявшего лионское гестапо, и бывшего иракского правителя Саддама Хусейна.